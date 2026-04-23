O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta quarta-feira (22) os decretos estaduais que autorizam novas promoções na Polícia Militar do Paraná (PMPR) e no Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) , beneficiando ao todo 776 servidores das duas corporações. A medida contempla 51 oficiais e 725 praças, reforçando a política de valorização das forças de segurança pública no Estado. A promoção dos praças aconteceu por portaria dos dois comandos gerais.

Do total de promoções, 40 oficiais e 531 praças pertencem à Polícia Militar, enquanto o Corpo de Bombeiros terá a ascensão de 11 oficiais e 194 praças. No caso dos oficiais, as promoções envolvem diferentes postos da carreira, desde capitães até coronéis, ampliando a renovação e o fortalecimento dos quadros de comando nas duas instituições. As promoções seguem critérios estabelecidos em lei, como antiguidade, merecimento e tempo de serviço, e representam um reconhecimento ao desempenho profissional dos militares estaduais.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações do Governo do Estado voltadas ao fortalecimento da segurança pública. Nos últimos anos, o Paraná tem ampliado investimentos na área, com a realização de concursos públicos para recomposição do efetivo, aquisição de novas viaturas, armamentos e aeronaves, além da construção e modernização de unidades operacionais em diversas regiões. O Governo do Paraná prevê convocar apenas em 2026 5.690 profissionais .

As novas promoções também estão alinhadas à reestruturação das carreiras das forças de segurança, com medidas voltadas à valorização e à progressão profissional dos servidores, garantindo mais previsibilidade na evolução funcional e reconhecendo o mérito e a experiência dos militares estaduais.

Além de valorizar os profissionais, as promoções têm impacto direto na estrutura das corporações. A progressão na carreira contribui para a renovação dos quadros de comando e para a melhoria da gestão interna, refletindo na qualidade dos serviços prestados à população. Com mais experiência e qualificação nos postos de liderança, as instituições ganham em eficiência operacional e capacidade de resposta.

No caso do Corpo de Bombeiros, o avanço também ocorre em um contexto de fortalecimento institucional. Desde o fim de 2022, a corporação passou a atuar de forma independente da Polícia Militar, alinhando-se a uma tendência nacional de desmembramento. A autonomia administrativa e financeira tem permitido ampliar investimentos em equipamentos, viaturas e tecnologias voltadas ao combate a incêndios, resgates e atendimentos emergenciais.