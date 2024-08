Um grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta sexta-feira (30), por volta das 3h30, na BR-369, km 19,4, no município de Cambará, resultou em uma vítima fatal e outra gravemente ferida.

A colisão transversal envolveu um caminhão Volkswagen e um automóvel GM Meriva. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, o motorista do caminhão, de 35 anos, saiu ileso do acidente.

A condutora do Meriva, de 23 anos, foi encaminhada ao hospital com ferimentos graves, enquanto a passageira, de 54 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.