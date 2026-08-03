A Polícia Civil do Paraná, por meio da 12.ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, elucidou em breve tempo a autoria de um grave atropelamento que chocou os moradores do município pela violência e pelas circunstâncias do ocorrido.

O atropelamento ocorreu na madrugada do dia 31 de julho de 2026, por volta das 3h, na Avenida Manoel Ribas, no bairro Centro. Um homem de 74 anos caminhava pela via pública quando foi atingido pelas costas por um veículo Fiat Uno de cor branca. O impacto foi tão violento que causou na vítima traumatismo cranioencefálico, intensa hemorragia e múltiplas luxações pelo corpo, exigindo posterior atendimento aeromédico e transferência, em estado grave, para Londrina.

A Polícia Civil apura se houve omissão de socorro e se o condutor evadiu-se do local do acidente. No entanto, a impunidade durou pouco. Assim que tomou conhecimento dos fatos, a equipe de agentes de Polícia Judiciária iniciou diligências ininterruptas. Os policiais realizaram levantamentos na região, analisaram sistemas de monitoramento por vídeo e colheram informações de campo que levaram à identificação do responsável e à localização do veículo utilizado, que apresentava o para-choque trincado e o para-brisa completamente destruído em razão da colisão.

Durante as investigações, a Polícia Civil também apurou que havia sete pessoas no interior do automóvel no momento do atropelamento. Todas as circunstâncias relacionadas à dinâmica do acidente e à conduta dos ocupantes seguem sendo analisadas no âmbito do inquérito policial.

O trabalho investigativo resultou na identificação do condutor, um homem de 21 anos de idade, além da arrecadação do veículo para a realização de exames periciais.

Diante das provas já colhidas, o investigado responderá, em tese, pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com incidência das causas de aumento decorrentes da eventual omissão de socorro e da fuga do local do acidente, caso tais circunstâncias sejam confirmadas ao término da investigação e reconhecidas pelo Poder Judiciário.

O inquérito policial encontra-se em fase final de elaboração, devendo o relatório conclusivo, acompanhado de todas as diligências realizadas, ser encaminhado ao Ministério Público no prazo de 10 dias para a adoção das medidas penais cabíveis.