Na madrugada desta sexta-feira (20), por volta das 4h35, um grave acidente de trânsito foi registrado na BR-376, km 40,9, no município de Nova Londrina, no noroeste do Paraná. A colisão frontal envolveu um veículo GM/Celta, com placas de Querência do Norte, e um bitrem de carga, em um trecho de pista simples com sinalização adequada.

De acordo com as autoridades, o automóvel invadiu a contramão e colidiu de frente com o caminhão, que seguia no sentido Nova Londrina. Os dois ocupantes do carro, incluindo o condutor de 20 anos, morreram no local. O motorista do bitrem, de 40 anos e morador de Mandaguari, não sofreu ferimentos.

As circunstâncias da invasão de pista ainda serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Participaram do atendimento à ocorrência equipes do SAMU, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, PRF, Polícia Civil, Polícia Científica, Instituto Médico-Legal (IML) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

A PRF reforça a importância da atenção redobrada dos condutores, especialmente em trechos de pista simples, para evitar novas tragédias nas rodovias federais.