Um homem, de 53 anos, morreu vítima de um capotamento na PR-364, em Guarapuava, na região central do Paraná, no final da tarde desta quinta-feira (19). Um outro veículo estava envolvido no acidente e o motorista fugiu do local.

De acordo com o portal aRede, a vítima conduzia um Ford Escort no sentido Goioxim a Guarapuava, quando bateu contra um Ford Fiesta que seguia na pista contrária. Após a colisão, houve um capotamento do carro na PR-364 e o homem morreu no local.

Além disso, o Fiesta acabou batendo em uma árvore às margens da rodovia. Ambos os veículos tiveram estragos por causa do capotamento na PR-364. O condutor do Ford não foi identificado porque fugiu do local antes da chegada da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O corpo da vítima do capotamento foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, a vítima do acidente não teve a identidade revelada. Segundo a PRE, o atendimento começou por volta das 17h40, mas a ocorrência só foi encerrada por volta das 23h20.