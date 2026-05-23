Um grave acidente registrado na noite desta sexta-feira, 22 de maio, deixou três pessoas mortas e outras três gravemente feridas na PR-473, em Quedas do Iguaçu.

O sinistro ocorreu por volta das 18h20, no km 53+450m da rodovia, envolvendo um veículo GM/Classic Life, com placas de São Jorge do Oeste (PR), e um VW/Voyage, emplacado em Dionísio Cerqueira (SC).

No GM/Classic Life, uma mulher de 60 anos morreu no local. O condutor, um homem de 61 anos, sofreu ferimentos graves.

Já no VW/Voyage, o motorista, de 18 anos, ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital Universitário de Cascavel. Uma criança de 8 anos, passageira do veículo, também sofreu ferimentos graves e foi levada para a mesma unidade hospitalar.

Outras duas ocupantes do Voyage, uma mulher de 60 anos e uma jovem de 20 anos, morreram ainda no local do acidente.

Segundo o relatório policial, o tipo exato do sinistro não pôde ser identificado, já que não havia condutores ou testemunhas no local no momento do atendimento. Além disso, os veículos já haviam sido retirados da pista por medida de segurança.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.