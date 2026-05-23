Lúcia Cardozo lança obra de superação em Guapirama

Neste sábado, 24 de maio, às 17h, a Biblioteca Cidadã de Guapirama (PR) será palco do lançamento do livro Recomeçar é Preciso – Um Auto Resgate, da jornalista e escritora Lúcia Cardozo. A obra, de caráter autobiográfico e voltada ao desenvolvimento pessoal, propõe uma reflexão profunda sobre resiliência, força interior e o poder das origens.

Com uma escrita sensível e visceral, Lúcia conduz o leitor por experiências de dor e reconstrução, transformando memórias em um verdadeiro guia de acolhimento. O livro destaca três pilares centrais:

– Poder do Auto Resgate: reencontrar a essência após momentos de crise.

– Resiliência na prática: a coragem de se reerguer diante das adversidades.

– Força das origens: como raízes simples e interioranas moldam caráter e determinação.

A autora, natural de Guapirama, é reconhecida por sua trajetória na comunicação e pela habilidade de traduzir sentimentos em palavras. Em sua obra, ela reforça que “recomeçar não significa apagar o passado, mas assumir o papel principal da própria vida e escrever o próximo capítulo com as próprias mãos”.

Ficha técnica

– Título: Recomeçar é Preciso – Um Auto Resgate

– Gênero: Autobiografia / Autoajuda / Desenvolvimento Pessoal

– Temáticas: superação, resiliência, força das origens, autotransformação

– Disponibilidade: Amazon e diretamente com a autora

O lançamento promete reunir leitores e admiradores em um encontro de inspiração e partilha, reafirmando que nunca é tarde para dar o primeiro passo em direção a si mesmo.