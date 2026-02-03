Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DUTxSmikh2_/?igsh=MWRkaWFmNG5qNXJlNQ==

A Polícia Civil do Paraná prendeu em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (2), um homem de 40 anos acusado de ameaçar familiares em Jacarezinho. A ação foi conduzida pela 12ª Subdivisão Policial em conjunto com a Delegacia da Mulher do município.

Segundo informações oficiais, o caso teve início por volta das 23h20 de domingo (1), no bairro Setti. O suspeito, descrito como usuário de drogas, teria chegado à residência da família em estado de agitação, exigindo dinheiro e perturbando o sossego da mãe, de 73 anos, e da avó, de 103 anos, ambas em condição de vulnerabilidade.

Durante a discussão, o homem teria ameaçado um parente com uma faca, aumentando o risco para as idosas presentes. Diante da gravidade da situação, a Polícia Civil foi acionada e se deslocou rapidamente até o endereço.

No local, os agentes encontraram o suspeito em condição “aparentemente alterada” e efetuaram a prisão. Ele foi autuado pelos crimes de extorsão e violência psicológica contra a mulher, sendo encaminhado à Cadeia Pública de Jacarezinho.

O delegado responsável pela operação, Tristão Antonio Borborema de Carvalho, destacou a relevância da intervenção: “A ação imediata dos policiais foi essencial para interromper um ciclo de violência e garantir a integridade de duas idosas em situação de extrema fragilidade. A prisão não representa apenas uma resposta penal, mas também uma medida preventiva para assegurar a dignidade e a vida das vítimas.”