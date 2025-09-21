Um temporal atingiu diversos municípios da Região Oeste do Paraná neste domingo (21) e causou alagamentos e destelhamentos nesses locais (veja vídeos abaixo). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), rajadas de vento acima dos 60 km/h têm sido monitorados nesses locais.

Em Foz do Iguaçu, o temporal provocou destelhamentos em diversos bairros da cidade. Na Avenida Jules Rimet, uma garagem chegou a ter o telhado arrancado com a força dos ventos que beiraram os 70 km/h.

O Simepar ainda apontou que somente neste domingo, as chuvas registradas no município ultrapassaram os 24 milímetros.

Já em Cascavel, as chuvas que beiraram os 20 milímetros de precipitação e os ventos de quase 60 km/h causaram alagamentos em algumas regiões da cidade.

No Autódromo Internacional de Cascavel, o temporal provocou alagamento e destruição em algumas áreas do complexo.

Vale lembrar que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) deixou mais de 100 cidades do Paraná em alerta laranja, devido a um ciclone extratropical e o avanço de uma frente fria na Região Sul do Brasil. Os temporais devem durar até esta segunda-feira (22).

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DO4hY1pjfZ0/?igsh=MXhyNWk3NmpmMnZkNw==