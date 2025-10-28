Com o apoio da Prefeitura Municipal de Andirá e em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, promoveu nesta quarta-feira (23) uma Capacitação em Prevenção e Combate a Queimadas, realizada no Cine São Carlos, no centro da cidade.

A ação teve como objetivo orientar agricultores, servidores e comunidade sobre estratégias de prevenção, identificação de riscos e combate a incêndios florestais, contribuindo para a segurança ambiental e a preservação das áreas rurais e urbanas do município.

Durante o encontro, os participantes tiveram contato com conteúdos teóricos e práticos, abordando desde o funcionamento do chamado “tetraedro do fogo” — que explica os elementos necessários para a combustão — até o uso adequado de ferramentas, equipamentos e acessórios (FEAs) utilizados no controle de incêndios, conforme os protocolos do Corpo de Bombeiros e do Manual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais.

Os instrutores da capacitação foram o 3º Sargento Wellington Luiz Gobis de Camargo e o Cabo Wesley Rodrigo Sartorio, compartilharam técnicas de campo sobre o manuseio de abafadores, bombas costais, enxadas, rastelos e outros equipamentos essenciais para o combate ao fogo em situações de emergência.

“O combate às queimadas começa pela informação e pela prevenção. Essa parceria é fundamental para preparar nossa comunidade e proteger nosso meio ambiente”.

A Prefeitura de Andirá reforça o compromisso com ações educativas e preventivas que promovam o uso consciente do solo, a preservação das florestas e a segurança das famílias andiraenses.