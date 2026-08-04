A Polícia Civil da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho (PR), cumpriu na manhã desta terça-feira (4) um mandado de prisão contra um homem de 56 anos, condenado pelos crimes de injúria racial, descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça. A ordem judicial determina o cumprimento do restante da pena em regime fechado, correspondente a 7 anos, 1 mês e 25 dias.

Investigação e localização

Após o conhecimento do mandado de prisão em aberto, a equipe de Polícia Judiciária iniciou diligências para localizar o condenado. Em um primeiro momento, ele não foi encontrado em seu endereço residencial.

Na sequência, após trabalho investigativo, os policiais conseguiram localizá-lo no bairro Vila São Pedro, onde foi abordado e preso sem qualquer intercorrência.

Procedimentos legais

O preso foi encaminhado à unidade policial, submetido ao exame de corpo de delito e, posteriormente, recolhido à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

Posicionamento da Polícia Civil

A Polícia Civil destaca que o cumprimento de mandados de prisão representa importante instrumento para a efetividade das decisões judiciais e para a proteção da sociedade, retirando de circulação pessoas condenadas por crimes que atentam contra a dignidade, a integridade psicológica das vítimas e o cumprimento de medidas protetivas previstas em lei.