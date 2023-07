Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã de terça-feira (18), equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, deslocaram-se até uma área rural no bairro Barra Seca, em Jaboti/PR. O objetivo era realizar a prisão de um suspeito com mandado em seu desfavor, mas a ação acabou em um confronto armado que levou à morte do criminoso.

contendo mudas de maconha, seis gramas de maconha, e quatro unidades de ecstasy. Também foram encontrados 10 gramas de crack. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para análise e registro das provas. Dois menores que também estavam na casa foram entregues Conselho Tutelar.