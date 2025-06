Na madrugada deste domingo (8), um acidente foi registrado por volta das 3h30 na PR-092, no km 383+200 metros, no município de Andirá/PR. O sinistro envolveu um carro e uma motocicleta e aconteceu em um trecho de pista simples, com faixa dupla contínua e reta, sob chuva no momento do ocorrido.

Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária e pela condutora envolvida, um veículo VW/Fox com placas de Barra do Jacaré seguia pela rodovia no sentido da PR-517 para a BR-369. Ao atingir o km 383+200m, colidiu na traseira de uma motocicleta Honda XRE 300, de Cambará, que trafegava à frente.

A motociclista, identificada como V.G.F., de 29 anos*, não sofreu ferimentos. Ela foi submetida ao teste do etilômetro, que apontou resultado 0,00 mg/L, descartando ingestão de álcool.

O condutor do carro não foi identificado, pois evadiu-se do local antes da chegada das autoridades.

As autoridades seguem investigando o caso para tentar localizar o motorista do VW/Fox.