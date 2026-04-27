Um homem de 73 anos foi preso após condenação definitiva por estupro contra a própria sobrinha, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. O caso, denunciado no final de 2022, envolve abusos que teriam ocorrido ao longo de três anos, quando a vítima ainda era adolescente.

Denúncia e investigação

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia no fim de 2022 para relatar que foi abusada dos 15 aos 18 anos. Segundo o depoimento, o agressor — seu tio — a forçava a manter relações sexuais mediante ameaças.

Os crimes teriam ocorrido em uma propriedade rural, aproveitando-se dos momentos em que a tia da vítima, responsável por sua criação, saía para trabalhar.

Após o registro da ocorrência, a Polícia Civil iniciou as investigações, reunindo provas que resultaram no indiciamento do suspeito.

Condenação e decisão judicial

O Ministério Público deu andamento ao processo, que culminou na condenação do acusado em primeira instância. A defesa apresentou recurso, mas o Tribunal de Justiça manteve a decisão.

A pena foi fixada em 13 anos de reclusão, pelo crime de estupro.

Cumprimento do mandado de prisão

Após a decisão judicial definitiva, o condenado se apresentou espontaneamente à delegacia, acompanhado de sua advogada.

Na ocasião, foi dado cumprimento ao mandado de prisão, e o homem foi encaminhado à Cadeia Pública, onde permanece à disposição da Justiça.

Casos de violência sexual continuam sendo um desafio para as autoridades e a sociedade. Denúncias são fundamentais para que crimes como este sejam investigados e punidos.

Se você ou alguém que conhece está em situação de violência, denuncie. Procure a delegacia mais próxima ou ligue para o Disque 180.