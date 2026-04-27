Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes e de um aparelho celular na tarde deste Domingo (26), em Santo Antônio da Platina.

De acordo com informações repassadas pela equipe, esta realizava patrulhamento em certa região da cidade quando avistou um indivíduo em atitude suspeita, tentando entregar uma sacola plástica a outra pessoa. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu a pé, iniciando um acompanhamento a pé por diversas ruas do bairro.

Durante a fuga, o indivíduo dispensou objetos e chegou a invadir uma residência, pulando muros de imóveis vizinhos para tentar escapar. Foi realizado o cerco policial no local o indivíduo empreendeu fuga. As buscas pelo indivíduo já identificado ainda acontece.

Ao ser verificado o que havia sido dispensado os policiais encontraram uma quantidade de substância análoga à cocaína, armazenada em embalagem do tipo zip lock, além de um telefone celular. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso.