A VI Semana de Arte e Cultura do Instituto Federal do Paraná (IFPR), do Campus de Jacarezinho, inicia nesta segunda-feira, dia 03 de novembro, e vai até sexta-feira, dia 07, no Teatro CAT com apresentações gratuitas de cenas curtas, espetáculos teatrais, leitura dramática, bate papo e muito mais!

Com o tema “Ressonâncias e Territórios da Cena: Experiências compartilhadas”, este ano a edição tem como destaque apresentações cênicas de artistas e trabalhos de 07 cidades, do Norte do Paraná, e do Sul de São Paulo, em especial de Jacarezinho, Siqueira Campos e Ourinhos.

O evento que chega na sua sexta edição tem como objetivo fortalecer e valorizar a cultura teatral local e regional. Por meio das apresentações o evento destaca a produção artístico-cultural da região, promovendo um movimento de reflexão sobre as diversas linguagens e processos criativos que permeiam o teatro contemporâneo, dando luz às criações que nascem ao nosso redor.

Muitos profissionais que se apresentarão na Semana são formados no Curso Técnico em Teatro do próprio Instituto, formação gratuita e noturna.

Pela primeira vez, o evento também levará parte de sua programação para a biblioteca do Campus, em apresentações exclusivas para a comunidade interna do IFPR.

Realizada pelo Núcleo de Arte e Cultura (NAC) e Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) do IFPR Campus Jacarezinho, a Semana tem o apoio da CNX Produções, FORTEA PR/SP, Grupo de Teatro A Corja e o do Departamento de Cultura da Prefeitura de Jacarezinho.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Todos eventos serão gratuitos

DIA 03 DE NOVEMBRO, segunda-feira

20h – Teatro: Histórias de um certo velho, um solo de Cleiton dos Santos, de Jacarezinho/PR

20h30 – Debate: A cena negra no Brasil

Convidados: Cleiton dos Santos e Jorge de Souza Fernandes (Jacarezinho) e Larissa dos Santos de Souza (Cambará)

DIA 04 DE NOVEMBRO, terça-feira*

20h – Teatro: ATERRA, cena curta da Companhia da Terra, de Jacarezinho, Paraná

20h20 – Debate: Identidade gay e criação artística

Convidados: Renan Bonito e Gabriele Cristine (Jacarezinho) e Juno Gasparoto (Ourinhos)

*A programação do dia 04 contará com Acessibilidade em LIBRAS

DIA 05 DE NOVEMBRO, quarta-feira

No Arena do Teatro CAT

20h – Leitura Dramática: “O Santo e a Porca”, projeto Boca de Cena do FORTEA PR/SP (Fórum de Cooperação entre Grupos de Teatro do Norte do Paraná e Sul de São Paulo). Participantes de Jacarezinho, Cambará, Bandeirantes, Siqueira Campos/PR, e Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo e Piraju/SP.

DIA 06 DE NOVEMBRO, quinta-feira

No Arena do Teatro CAT

20h – Teatro: Fala comigo como a chuva me deixa ouvir, Cia A Corja, de Ourinhos/SP (estreia)

DIA 07 DE NOVEMBRO, sexta-feira

No Arena do Teatro CAT

20h30 – Espetáculo teatral: Por Elise, do Grupo de Teatro Neuri Camargo da Silva, de Siqueira Campos/PR