Na tarde desta segunda-feira (2), um incêndio consumiu uma casa localizada na Rua Uruguai, no Bairro Vila Maria, em Jacarezinho-PR. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e rapidamente chegou ao local para combater as chamas. A Polícia Militar também esteve presente para prestar apoio e garantir a segurança na área. Não há informações sobre vítimas até o momento.

Assista o vídeo👇

https://www.instagram.com/reel/C_bnRmGOPz_/?igsh=ZWlqbm5sd2lwZnMz