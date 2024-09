A cidade de Jacarezinho amanheceu coberta por uma densa camada de fumaça nesta segunda-feira (02). O fenômeno, conhecido como névoa seca, é resultado das queimadas em vegetações em diversos pontos do Norte Pioneiro.

As queimadas, que têm se intensificado nos últimos dias, são a principal causa da fumaça que tomou conta do céu da cidade. A baixa umidade relativa do ar também contribui para a formação da névoa seca, agravando a situação.

Moradores relatam dificuldades respiratórias e irritação nos olhos devido à má qualidade do ar. As autoridades locais recomendam que a população evite atividades ao ar livre e mantenha-se hidratada.