A Polícia Militar foi acionada após o proprietário de um imóvel relatar que um indivíduo teria invadido a residência e ateado fogo no quintal, gerando risco de propagação das chamas para o interior do imóvel. No local, os policiais visualizaram grande quantidade de fumaça preta e um foco de incêndio nos fundos da residência.

A equipe entrou no quintal e localizou o suspeito, além de materiais que indicavam furto, incluindo fios de cobre retirados de objetos existentes dentro do imóvel. O incêndio foi rapidamente controlado pelos policiais com o auxílio de vizinhos, evitando que o fogo atingisse uma residência de madeira próxima e causasse danos maiores às casas vizinhas.

Testemunhas relataram ter visto o indivíduo pulando o muro do imóvel e, pouco depois, perceberam a fumaça, acionando o proprietário, que chamou a polícia.

O suspeito foi encaminhado à unidade policial, juntamente com as vítimas e testemunhas. No local, foi constatado que ele portava diversos objetos, como materiais de pescaria, ferramentas e fios de cobre. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil para as providências legais.