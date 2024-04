Audiência Pública promovida pela prefeitura de Jacarezinho debateu algumas alterações no Plano Diretor do município, em evento realizado na câmara de vereadores na noite de ontem (terça-feira, 28).

Realizar audiências públicas para debater mudanças no Plano Diretor é uma forma da administração municipal ter a participação popular de forma democrática em definições que vão refletir diretamente no futuro do município.

O objetivo é que a população participe cada vez mais das decisões tomadas em âmbito municipal e seja voz ativa e constante na elaboração de mudanças ou melhorias do Plano Diretor.