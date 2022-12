Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Prefeitura de Jacarezinho promove readequação completa no espaço

Quem passa pela Praça São Benedito, no centro de Jacarezinho, já percebe grandes mudanças no espaço. Isso porque o local recebe importantes investimentos públicos para ser totalmente readequado. As obras, promovidas pela prefeitura do município, tiveram início no meio do ano e estão previstas para serem concluídas no primeiro trimestre de 2023.

A reforma abrange praticamente todos os setores do espaço de lazer: piso, acessos, escadas, bancos, lixeiras, jardins, iluminação e o playground – praticamente todos eles já em condições degradadas.

A nova pavimentação da praça será de bloco intertravado de concreto natural e colorido, conforme paginação de piso, e meio-fio pré-moldado. Em alguns trechos onde se identificam processos erosivos, serão realizados aterros e plantio de grama com tolerância a sombra.

As escadas serão executadas em concreto armado e revestidas em argamassa com acabamento em cimento queimado, sendo compostas por corrimão central eu tubo de aço galvanizado e floreiras laterais.

Está prevista também a implantação, em toda a praça, de novas luminárias com lâmpadas LED de 70W, e substituição das luminárias dos superpostes existentes, também por lâmpadas LED de 100W cada.

Ainda serão instalados equipamentos urbanos como bancos com pé de ferro tamanduá e madeira, bancos com floreira central moldado in loco, lixeiras redondas com estrutura em aço galvanizado e pintura eletrostática.

O playground existente terá seu piso de areia mantido, e serão instalados novos equipamentos para o parque infantil em peças de madeira tratada em autoclave, com acabamento em verniz, tendo seu fechamento externo executado em malha de alo quadrangular (alambrado).

O novo parque infantil terá a instalação da casa do Tarzan, composta por uma rampa de escalada, um deck com telhado, uma ponte de 2 metros, uma escada, uma torre, um escorregador, um balanço duplo de 3 metros; balanço triplo, gangorra, escorregador individual, escada horizontal individual e ponte pênsil. Todos esses equipamentos serão em madeira tratada de alta durabilidade e beleza.

O projeto foi desenvolvido de acordo com as normas da ABNT, visando garantir sua qualidade e confiabilidade, através de soluções que atendam técnica e economicamente as necessidades e expectativas da prefeitura de Jacarezinho.

Na revitalização da Praça São Benedito são investidos R$ 538 mil, dos quais R$ 300 mil são oriundos de emenda do deputado federal Diego Garcia e R$ 228 mil de recursos próprios da prefeitura de Jacarezinho.