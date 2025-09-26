A EPR Litoral Pioneiro obteve a licença ambiental necessária para o início das obras de duplicação da BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. O documento foi emitido pelo Instituto Água e Terra (IAT), órgão responsável pela gestão dos processos de licenciamentos no Paraná.

A licença representa o avanço no cronograma de obras e a chancela de que o trabalho que será realizado está de acordo com critérios sociais e ambientais. “A emissão reforça que a concessionária é comprometida com o avanço das obras e também com as comunidades impactadas e os usuários que se relacionam com a rodovia. Desta maneira, promovemos o desenvolvimento sustentável das regiões no entorno das rodovias”, comenta o diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro, Marcos Moreira.

Para receber a licença, a concessionária apresentou ao IAT o Plano de Controle Ambiental: um estudo detalhado com o levantamento de todos os aspectos ambientais que se relacionam com as obras e intervenções previstas. No levantamento são considerados fatores como solo, água, fauna, flora, ar, ruídos, vibrações, comunidades locais, entre outros.

Além disso, durante o processo de análise do estudo foram realizadas vistorias aéreas e de campo em toda a rodovia, com objetivo de confirmar informações e sanar dúvidas apresentadas no estudo para o IAT

“A emissão da licença foi realizada em um bom período, o que mostra que se trata de um estudo com bastante maturidade”, avalia a coordenadora de Sustentabilidade da EPR Litoral Pioneiro, Cassia Padilha, que destaca que o monitoramento ambiental é constante, com supervisão durante toda a execução do projeto.

Além disso, serão realizadas ações de educação ambiental, sustentabilidade e comunicação social junto às comunidades.

A próxima etapa é a mobilização das empresas responsáveis pela obra para o início do trabalho em campo nas próximas semanas.

Duplicação

A primeira etapa de duplicação da BR-153 compreende o trecho de 50 quilômetros entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.