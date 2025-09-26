Na noite de quinta-feira (25), por volta das 21h30, um incêndio em veículo mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Estadual no km 105+400 da PR-218, em um trecho de pista simples, marcado por curva e aclive, entre os municípios de Ribeirão do Pinhal e Nova Fátima.

O incidente envolveu uma Fiat Toro, registrada em Londrina, que seguia em direção a Nova Fátima. Segundo informações da 2ª Companhia da BPRv/CPE, sediada em Cornélio Procópio, o condutor — um homem de 33 anos — conseguiu sair do automóvel sem sofrer ferimentos. O teste do etilômetro realizado no local apontou resultado negativo para ingestão de álcool (0,00 mg/l).

Apesar da rápida resposta das autoridades, o fogo destruiu completamente o veículo. Após os procedimentos de segurança e liberação, a pista foi desobstruída. As condições climáticas eram favoráveis no momento do ocorrido, o que contribuiu para o controle da situação.

O caso serve de alerta para motoristas que trafegam por trechos sinuosos e em aclive, especialmente à noite. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.