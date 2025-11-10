Os moradores de Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do Paraná, afetados pelo tornado na última sexta-feira (7) poderão antecipar benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Equipes do programa estão na cidade destruída pela forte tempestade para atendimento presencial e orientação sobre o adiantamento dos pagamentos.

Entre as opções para os moradores está a possibilidade de antecipação dos benefícios assistenciais para famílias da região afetada.

Para acelerar a reconstrução da escola e ginásio municipais em Rio Bonito do Iguaçu, o governo federal anunciou a liberação imediata de R$ 15 milhões. Os dois equipamentos públicos foram completamente destruídos pelo fenômeno.

“Nosso objetivo aqui é garantir 100% de apoio do Governo Federal para ajuda humanitária, restabelecimento dos serviços essenciais, públicos e privados, e reconstruir o que foi destruído. Agora, é tempo de solidariedade, de apoio às famílias que estão precisando de assistência para saúde, alimentação, hospedagem e abrigo. Ao mesmo tempo, começamos o trabalho de restabelecimento e reconstrução”, afirmou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Auxílios para Rio Bonito do Iguaçu

Ministério da Saúde (MS)

Envio da Força Nacional do SUS (FN-SUS): mobilização determinada pelo ministro Alexandre Padilha na madrugada do dia 8. Equipe composta por médico sanitarista, enfermeiro, analista de recursos logísticos, analista de incidentes e reconstrução assistencial e especialista em saúde mental em desastres.

Ações Iniciais da FN-SUS: recomposição da rede local de saúde para restabelecer atendimentos; triagem e estabilização de feridos; reorganização dos fluxos assistenciais e farmacêuticos; avaliação de risco sanitário secundário (água, resíduos, vetores); apoio psicológico à população.

Capacidade Operacional: Nível Operacional II da FN-SUS (resposta intermediária); possibilidade de instalação de hospital de campanha modular (até 150 atendimentos/dia) em parceria com a SESA-PR, se necessário.

Situação da Rede de Saúde Local: urgências redirecionadas ao Hospital Regional de Laranjeiras do Sul; UBSs da zona rural parcialmente inoperantes; estoque de medicamentos e vacinas comprometido; problemas de energia e abastecimento afetando as unidades.

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS)

Envio de equipe técnica ao Paraná em 8 de novembro de 2025 para atuar em Rio Bonito do Iguaçu;

Mobilização da Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social (ForSUAS) para proteção social da população;

Cadastramento de famílias afetadas;

Estruturação de abrigos provisórios;

Apoio técnico à rede municipal de assistência social;

Distribuição de alimentos e ações de segurança alimentar;

Articulação para unificar calendários de pagamentos do Bolsa Família e BPC;

A resposta é coordenada pela Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) em cooperação com a prefeitura, Defesa Civil e demais órgãos federais.

Ministério da Previdência Social e INSS

Ações principais: possibilidade de antecipação dos benefícios assistenciais para moradores da região; envio de equipes do INSS ao município para atendimento presencial e orientação sobre o adiantamento dos pagamentos

Ministério da Educação (MEC)

Diante da situação de calamidade, os participantes da região poderão realizar o Enem em nova data (a ser definida pelo Inep), já que as provas estavam marcadas para 9 e 16 de novembro.