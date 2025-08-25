A Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte (Smece), confirma o início das aulas na Escola Municipal do Campo Maria Elídia para o dia 15 de setembro de 2025.

Na manhã desta segunda-feira (25), a equipe da Smece esteve reunida com representantes da comunidade do Assentamento Companheiro Keno, para alinhar os últimos detalhes referentes ao funcionamento da unidade escolar.

Durante o encontro, conduzido pela secretária de Educação, Aline Roberta da Silva, pelo diretor de Educação, Rafael Barbosa, e pelo chefe de gabinete, Felipe Palhares, ficou definido que além da data de inauguração, será realizado um grande mutirão de limpeza nas dependências da escola no dia 06 de setembro. A ação contará com apoio da comunidade escolar e da equipe da Conservação Urbana, preparando o ambiente para receber os alunos.

Além disso, a Smece confirmou seu compromisso com a convocação de professores e a contratação de profissionais de apoio, como responsáveis pela merenda e vigilância, assegurando a plena estrutura de funcionamento da unidade.

Mais Educação

A Escola Municipal do Campo Maria Elídia representa um investimento histórico da atual gestão em educação. São mais de 700m² de área construída, em uma estrutura moderna e totalmente adequada às necessidades da comunidade.

Dezenas de alunos da região serão beneficiados com a nova escola, que garante as mesmas condições de estudo oferecidas aos estudantes da área urbana. A entrega da unidade atende a uma reivindicação de décadas dos moradores do assentamento, consolidando um marco para a educação no campo em Jacarezinho.

Com a definição da data de início das aulas, a administração municipal reforça o compromisso com a educação de qualidade e com a garantia do direito ao aprendizado das crianças da zona rural.

Inauguração Oficial

A solenidade de inauguração oficial da escola, com a presença de autoridades e representantes do MEC (Ministério da Educação), será realizada em momento posterior, em data a ser definida pela Prefeitura em conjunto com a comunidade local.