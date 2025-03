A Igreja Presbiteriana Independente (IPI) de Jacarezinho tem o prazer de convidar você e sua família para prestigiar o emocionante evento “Relatos de Redenção” especial de Páscoa.

A programação acontecerá no dia 13 de abril, com entrada franca, a partir das 19h, no Conjunto de Amadores de Teatro (CAT), localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 968, no centro de Jacarezinho – PR.

Será uma oportunidade única para vivenciar histórias transformadoras e momentos de reflexão. Não perca a chance de fazer parte deste evento especial.

Realização: Igreja Presbiteriana Independente de Jacarezinho.

Convide os amigos e marque na agenda!