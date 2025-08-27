Jacarezinho (PR) — Moradores de Jacarezinho voltaram a discutir, nas últimas semanas, a possível reinstalação da cruz no topo do Morro do Cruzeiro, um dos principais símbolos religiosos e turísticos da cidade. A estrutura foi destruída por um vendaval em agosto de 2020 e, desde então, não foi reconstruída.

O Morro do Cruzeiro é conhecido por sua vista panorâmica e por abrigar a cruz que, por décadas, foi visível de diversos pontos da cidade. A estrutura original foi instalada em 1952, com apoio do Tiro de Guerra, e tornou-se um marco da fé cristã local e da identidade urbana.

A queda da cruz ocorreu durante um forte temporal que atingiu Jacarezinho há cerca de cinco anos. O vendaval causou diversos danos pela cidade, incluindo queda de árvores, postes e destelhamento de casas. Desde então, o topo do morro permanece vazio, o que tem gerado comoção entre os moradores.

Nas redes sociais e em grupos comunitários, cidadãos têm manifestado o desejo de ver o símbolo restaurado. Para muitos, trata-se de resgatar não apenas um elemento religioso, mas também um patrimônio cultural e afetivo da cidade.

A possível volta da cruz ao Morro do Cruzeiro representa, para muitos jacarezinhenses, mais do que uma obra física: é um gesto de reconexão com a história, a fé e a memória coletiva da cidade.