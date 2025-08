O motorista de uma caminhonete Hilux, com placa de Andirá, morreu após se envolver em um grave acidente na BR-153, em Jacarezinho, no Norte do Paraná, na madrugada desta sexta-feira (1°).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete bateu na lateral do caminhão e o acidente causou interdição parcial e total na via em ambos os sentidos.

O corpo do motorista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e até o momento desta reportagem não há identificação da vítima. Ele seria morador de Santo Antônio da Platina.