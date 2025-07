Mais da metade das mortes registradas entre janeiro e junho de 2025 nas rodovias federais do Paraná envolveram veículos de carga. Dos 302 óbitos totais, 164 ocorreram em sinistros com caminhões, um aumento de 15,5% em relação ao mesmo período de 2024, que contabilizou 142 vítimas.

Mesmo com uma redução de 5% no número total de acidentes, a gravidade das ocorrências cresceu. As colisões frontais mantêm-se como as mais letais, responsáveis por 44% dos falecimentos, e em trechos de pista simples concentram-se 65% das mortes, embora esse tipo de via represente menos da metade dos registros de acidentes.

Rodovias com maior número de mortes

– BR-277: 37 mortes, maior quantidade absoluta de óbitos

– BR-376: cerca de 33 mortes, aproximadamente 20% do total

– BR-369: 23 mortes, aumento de 130% em comparação a 2024 (10 mortes)

Perfil das vítimas

– Predominância de homens entre 20 e 40 anos

– Apenas 33% das vítimas eram ocupantes de caminhões

– A maioria estava em outros veículos ou era pedestre

Ações de fiscalização (jan–jun/2025)

– 892 caminhões autuados por excesso de peso

– 70 000 abordagens a motoristas de caminhão

– Em operações de mecânica especializada, 25% dos veículos fiscalizados foram retidos

Responsabilidade e caminhos para a segurança viária

Os dados não imputam a culpa exclusivamente aos caminhoneiros. As causas dos acidentes envolvem todos os usuários motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres e demandam:

– reforço na educação e na conscientização de trânsito

– ampliação de sinalização e melhorias na infraestrutura

– uso de tecnologias embarcadas de alerta e controle de velocidade

– intensificação das ações de fiscalização conjunta

A segurança viária é um dever coletivo que exige engajamento de órgãos públicos, empresas de transporte e da sociedade civil para reduzir a letalidade nas estradas.