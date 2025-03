A Prefeitura de Jacarezinho, sob liderança do prefeito Marcelo Palhares e do vice-prefeito Antonio Neto, inaugura no próximo dia 1º de abril, às 10h da manhã, uma das obras mais esperadas pelos defensores da causa animal, o Canil Municipal.

Localizado na estrada de acesso ao aterro sanitário, o espaço foi projetado para oferecer abrigo temporário a pequenos animais em situação de vulnerabilidade, garantindo mais segurança e bem-estar até que encontrem um novo lar.

Com 185m² de estrutura e mais de R$ 300 mil investidos, o canil conta com baias para acomodação dos animais e um setor administrativo. A iniciativa não apenas acolhe cães em situação de risco, mas também incentiva a adoção responsável, reduzindo a superlotação de animais nas ruas e contribuindo diretamente para a melhoria da saúde pública.

Palhares e a luta pela causa animal

O prefeito Marcelo Palhares tem sido um dos maiores incentivadores da causa animal em Jacarezinho, buscando soluções concretas para a proteção dos animais. Recentemente, sua gestão promoveu a castração gratuita de 400 animais, em uma parceria com o Governo do Estado, garantindo um impacto direto na saúde e no controle populacional dos cães e gatos da cidade.

“Esse canil era um sonho antigo da nossa cidade e agora se torna realidade. Mais do que um abrigo, ele será um ponto de esperança para os animais que tanto precisam de um lar”, enfatiza Palhares.

Outro ponto importante do projeto é a parceria com a ONG Bicharedo, que atua no resgate, tratamento e adoção responsável de animais em situação de rua, além de promover ações de conscientização sobre posse responsável.

Avanços para o futuro: Hospital Veterinário Municipal

Além da entrega do Canil Municipal, Palhares já idealiza um novo avanço para a causa animal: o Hospital Veterinário Municipal, o primeiro do Norte Pioneiro do Paraná.

O projeto prevê um espaço para castrações, atendimentos ambulatoriais e vacinação, atendendo tanto animais em situação de rua quanto pertencentes a famílias de baixa renda.

A iniciativa do prefeito busca ampliar ainda mais os cuidados com os animais, garantindo um futuro mais digno para a causa animal em Jacarezinho.

A inauguração do Canil Municipal de Jacarezinho é um convite aberto à população, especialmente aos apaixonados pelos animais, para conhecer essa grande conquista e celebrar o compromisso da cidade com o bem-estar animal.

Com isso, Jacarezinho segue avançando, e iniciativas como essa, reafirma o compromisso com a proteção e o cuidado dos animais.