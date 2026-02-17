Um veículo roubado na noite de segunda-feira (16) foi recuperado poucas horas depois durante patrulhamento policial na cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. A ação ocorreu por volta das 3h da madrugada desta terça-feira (17), enquanto equipes da Polícia Militar do Paraná participavam da Operação Carnaval.

Segundo informações policiais, o automóvel havia sido tomado de assalto por indivíduos armados na cidade de Quatiguá, por volta das 23h do dia anterior. O crime foi cometido mediante grave ameaça à vítima, e os suspeitos fugiram levando um Ford Fiesta Sedan branco.

Durante patrulhamento pela Avenida Brasil, os policiais visualizaram o veículo transitando pela via pública. Foi iniciado acompanhamento tático ao longo da avenida, seguindo em direção à Rodovia BR‑153. A abordagem ocorreu nas proximidades da Fazenda Curitiba.

No interior do carro estavam quatro indivíduos do sexo masculino. Três foram contidos pelas equipes, enquanto o quarto conseguiu fugir por uma área de mata nas proximidades. Buscas foram realizadas com apoio do Corpo de Bombeiros, incluindo o uso de drone com câmera térmica, porém o suspeito não foi localizado até o momento.