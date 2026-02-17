Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DU3BLp-jevs/?igsh=MWJqc2ttNWU3NmZtbw==

Na segunda-feira, 16 de fevereiro, uma motorista sofreu um mal súbito enquanto conduzia seu veículo em São Jerônimo da Serra. A perda de consciência resultou em colisões contra vários automóveis e também no atropelamento de um pedestre.

De acordo com as primeiras informações, tanto a condutora quanto o senhor atingido foram socorridos e encaminhados ao pronto-socorro de Cornélio Procópio, no Paraná.

As autoridades locais investigam as circunstâncias do acidente.