A prefeitura de Jacarezinho realizou hoje (sábado, 15) a primeira etapa das entregas das próteses dentárias referente ao terceiro mutirão realizado pela equipe da secretaria municipal de Saúde para fornecimento do benefício.

No total serão quase 200 pacientes beneficiados com as próteses somando os números dos três mutirões já realizados, promovendo assim saúde e bem estar aos envolvidos de forma gratuita.

Pacientes com necessidade de próteses dentárias e ainda não beneficiados pelo programa podem procurar a unidade de saúde mais próxima e pedir por uma avaliação odontológica.