A Polícia Civil do Paraná (PCPR) segue nas buscas e na investigação do desaparecimento de uma jovem em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. Ísis Victoria Mizerski, de 17 anos, saiu de casa no início da noite do dia 6 de junho para se encontrar com um homem. Desde então, os familiares e amigos não tiveram mais informações sobre o paradeiro da adolescente.

Conforme apuração da RICtv, no dia 6 de junho Ísis foi ao encontro do homem, de aproximadamente 35 anos, com quem mantinha um relacionamento. A jovem estaria grávida do rapaz e marcou o encontro para discutir sobre a gestação. Ísis escondia a gravidez da família e apenas uma irmã, de 14 anos, sabia sobre a gestação.

Após o encontro com o rapaz, a jovem não foi mais vista. Uma câmera de segurança flagrou Ísis sozinha em uma rua de Tibagi no dia 6 de junho.

Neste sábado (15), a polícia realiza buscas em uma área de mata, onde o celular de Ísis emitiu sinal pela última vez. Cães farejadores auxiliam os policiais e a expectativa é que o paradeiro da jovem seja encontrado.

O homem, que teria encontrado Ísis pela última vez, conversou com a equipe da RICtv neste sábado (15) e confirmou que ainda não foi procurado e não se apresentou na delegacia. O rapaz está acompanhado de um advogado e não permanece no endereço onde mora com a esposa e três filhos.

Jovem desaparecida em Tibagi teve encontro com homem

Esse suspeito é um homem de 35 anos, casado e pai de três filhos, que trabalha como vigilante, e que teria admitido o relacionamento amoroso com Ísis. Ele é quem teria chamado a jovem para um encontro na noite do desaparecimento.

Mensagem com a localização da jovem que foi apagada é peça-chave das investigações (Foto: Reprodução/RICtv)

“Ele havia trocado mensagem com a Ísis para se encontrar nesse local perto do cemitério da cidade para resolver a situação. Assim se confirma que ela estava grávida”, complementa o delegado, que destaca uma mensagem (que mostrava sua localização) que Ísis mandou para a mãe e apagou em seguida como peça-chave para as investigações.

“Essa mensagem para mim é fundamental. Para mim ali é um pedido de socorro, quando ela manda essa localização para a mãe, ali ela já estaria em situação de perigo. E logo após esse aparelho celular foi desligado e não tem comunicação desde o momento em que ela mandou a mensagem”, conclui o delgado, que afirma ainda que o suspeito entrou em contradição sobre esse assunto em seu depoimento.