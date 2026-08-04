A Polícia Civil do Paraná, por meio da 12.ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, prendeu em flagrante, nesta terça-feira (4), um homem de 24 anos, apontado como autor de furtos praticados em sequência contra um estabelecimento comercial localizado na região central do município.

Logo após tomar conhecimento do crime, os policiais civis deslocaram-se ao local, realizaram a análise das imagens captadas pelo sistema de monitoramento e reuniram elementos que permitiram identificar o autor. Na sequência, equipes iniciaram diligências ininterruptas, localizando e capturando o suspeito poucas horas após a prática delituosa.

Durante as investigações, constatou-se que o homem não apenas havia praticado o furto ocorrido na madrugada desta terça-feira, como também confessou espontaneamente ter cometido outro furto no mesmo estabelecimento comercial no dia anterior. A rápida atuação da Polícia Civil impediu a continuidade da sequência criminosa e proporcionou pronta resposta ao comerciante vítima dos delitos.

Após ser conduzido à unidade policial, o suspeito foi autuado em flagrante por furto qualificado. Concluídos os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A prisão reforça o compromisso da Polícia Civil do Paraná com a pronta repressão aos crimes patrimoniais e demonstra a importância do trabalho investigativo aliado ao emprego de tecnologias, como a análise de imagens de monitoramento, para a rápida identificação de autores e a redução da sensação de impunidade, especialmente diante de crimes reiterados que afetam diretamente a atividade comercial e a segurança da população.