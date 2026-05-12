Professor Thyago Trindade é anunciado como novo secretário de Educação de Ourinhos

O professor Thyago Trindade, natural de Jacarezinho e atualmente atuando em Ourinhos, foi anunciado como novo secretário municipal de Educação na gestão do prefeito Guilherme Gonçalves.

A escolha foi recebida com entusiasmo por amigos, profissionais da educação e moradores da região, que destacam a trajetória dedicada e o comprometimento do educador.

Reconhecido pelo trabalho sério e pela proximidade com a comunidade escolar, Thyago construiu uma imagem positiva ao longo de sua carreira, sendo apontado como uma pessoa humilde, preparada e comprometida com o desenvolvimento da educação pública.

A expectativa é de que sua experiência contribua para o fortalecimento das políticas educacionais do município.

A nomeação reforça a proposta da nova gestão em investir em profissionais técnicos e alinhados com os desafios da educação, buscando melhorias no ensino, valorização dos professores e avanços na qualidade da aprendizagem dos alunos da rede municipal.

Amigos e colegas desejam sucesso ao novo secretário neste importante desafio. “Que Deus abençoe essa nova caminhada e que Thyago realize um grande trabalho à frente da pasta da Educação”, destacaram apoiadores após o anúncio.