As obras de duplicação da BR-153 avançam entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. A EPR Litoral Pioneiro segue com o trabalho de terraplanagem e limpeza das áreas que irão receber as novas pistas, além da ampliação de viadutos e acessos. A concessionária inicia nesta semana duas operações especiais para a continuidade dos trabalhos no trecho de Jacarezinho.

A partir desta quarta-feira (13), o fluxo de veículos na BR-153 terá alteração no km 18, no bairro Jardim São Luiz. A alça à direita do viaduto de acesso a Ourinhos estará interditada para a realização de serviços de escavação. O tráfego alternativo estará sinalizado aos motoristas e seguirá por um desvio pelo lado esquerdo do viaduto.

A previsão é que o trabalho seja realizado até o mês de junho. O tráfego em direção ao Bairro Jardim São Luiz, no sentido Santo Antônio da Platina, não terá alterações.

Içamento de vigas

Também na quarta-feira, a concessionária inicia uma operação especial para içamento de 32 vigas para ampliação do viaduto sobre a linha férrea, no km 21, que irá se estender até o próximo sábado (16).

A mobilização no local está prevista para começar às 6h, com interdição de uma faixa. Também estão previstas interdições totais da rodovia, com duração prevista de 30 minutos para cada bloqueio de tráfego. A operação irá se repetir na quinta (14), sexta (15) e sábado, com o içamento de oito vigas a cada dia de operação.

Segurança

A programação de trabalho pode ser alterada devido às condições climáticas e as equipes irão monitorar as condições da rodovia, para minimizar eventuais transtornos durante a operação.

Os usuários que circulam pelos trechos em obras devem redobrar a atenção, além de respeitar os limites de velocidade e a sinalização extra empregada. Em caso de emergência, a concessionária está à disposição pelo 0800 277 0153, que também atende pelo WhatsApp.