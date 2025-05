Na manhã do dia 16 de maio de 2025, a Secretaria Municipal de Assistência Social promoveu uma ação pública em referência ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio.

A atividade contou com uma caminhada de conscientização, com saída do Posto Fox, reunindo profissionais da Assistência Social e usuários dos serviços em uma mobilização que buscou dar visibilidade à campanha Maio Laranja. O ato simbólico reforçou o compromisso da pasta com a proteção integral de crianças e adolescentes, além de sensibilizar a população para a importância da denúncia e da prevenção de violações de direitos.

A ação teve o apoio da Patrulha Maria da Penha e do Batalhão de Polícia Escolar Comunitário (BPEC), responsáveis pela escolta e segurança durante todo o percurso. O Conselho Tutelar também marcou presença, integrando a caminhada e fortalecendo o trabalho conjunto da Rede de proteção à infância e adolescência.

A iniciativa integra a programação especial do mês de maio, coordenada pela Secretaria de Assistência Social, com foco na mobilização e conscientização da sociedade sobre a importância do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, fortalecendo o trabalho intersetorial desenvolvido no município.