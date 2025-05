O Bolsa Família inicia nesta segunda-feira (19) o pagamento da parcela de maio, que deve beneficiar cerca de 20,4 milhões de famílias. Recebem nesta segunda os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1 ou moradores de cidades em situação de emergência, ou calamidade – independente do número do cartão.

O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

Além do benefício integral, cerca de 3 milhões de famílias estão na regra de proteção em maio. Em vigor desde junho de 2023, essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo.

Calendário do Bolsa Família

O pagamento do Bolsa Família de maio acontece entre os dias 19 e 30. Confira todas as datas conforme dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome:

Calendário completo do Bolsa Família 2025 (Foto: Agência Brasil)

Auxílio Gás

Neste mês não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias cadastradas no CadÚnico. Como o benefício só é pago a cada dois meses, o pagamento voltará em maio.