No último domingo (21), o município de Jacarezinho foi palco de um dos maiores encontros esportivos da região. A cidade sediou a 6ª etapa da Copa Norte de Mountain Bike, que reuniu centenas de atletas, movimentando o público local.

A Copa Norte de Mountain Bike contou com a participação de 150 ciclistas vindos de diversas cidades, que enfrentaram trilhas desafiadoras e paisagens marcantes do município. O evento reforçou o crescimento da modalidade e destacou Jacarezinho como destino para o esporte de aventura.

A competição valorizou o espírito esportivo, incentivou hábitos saudáveis e promoveu a integração entre participantes de várias idades.

A Prefeitura de Jacarezinho parabeniza todos os atletas que participaram, os organizadores e todos que contribuíram para esse grande evento. Proporcionando momentos de confraternização e incentivo à prática esportiva em Jacarezinho.