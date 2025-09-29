A Reitoria da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) promoveu um café da manhã em comemoração ao aniversário da Universidade, que completa 19 anos no dia 28 de setembro. A confraternização foi promovida na manhã de sexta-feira (26) e reuniu servidores na Sala dos Conselhos.

Durante a festividade, foram distribuídos copos reutilizáveis e mudas de árvores, em ação coordenada pela UENP Sustentável.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, agradeceu aos servidores pelo empenho na execução de suas atividades diárias e destacou o crescimento da Universidade. “Apesar de sermos uma universidade jovem, trazemos conosco a história das antigas faculdades isoladas. A UENP faz a diferença no Norte do Paraná e isso se deve também ao trabalho de todos vocês. Muito obrigado. Viva a UENP!”, comemorou.

Segundo o vice-reitor, o resultado do trabalho desenvolvido na UENP pode ser percebido facilmente na região. “Eu tenho percorrido várias cidades do Norte Pioneiro e muitos dos bons profissionais que encontramos por esses locais em um momento de sua vida passaram pela UENP. Então viva a universidade pública, gratuita e de qualidade! Viva a ciência!”, concluiu.