A Secretaria Municipal de Saúde de Jacarezinho anunciou uma ação especial de imunização contra a Influenza voltada aos moradores da área de abrangência da ESF Jardim São Luiz. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal e proteger os grupos mais vulneráveis contra complicações da gripe.
Data: 23 de maio de 2026
Horário: das 8h às 12h
Local: Unidade ESF Jardim São Luiz
A campanha terá como público-alvo:
– Crianças de 6 meses a 5 anos
– Idosos acima de 60 anos
Para receber a dose, é necessário apresentar documento