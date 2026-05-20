A tradicional 48ª Cavalgada Texana já está com inscrições abertas e promete movimentar Jacarezinho com cultura, lazer e confraternização. Os interessados podem garantir sua participação preenchendo o formulário disponível no link divulgado pela Prefeitura Municipal.
A partir de 15 de junho, os inscritos poderão retirar canecas, adesivos e pulseiras na Secretaria de Indústria e Comércio. Além disso, os primeiros 2 mil participantes terão direito a almoço gratuito no dia do evento.
No dia da cavalgada, também será possível se inscrever presencialmente a partir das 7h, na Estação Ferroviária, ponto de concentração e saída do desfile, marcado para as 9h.
Premiações
A programação inclui concurso com diversas categorias:
– Cavalo individual
– Carruagem
– Infantil
– Forasteiro
– Destaque animal
Tradição e cultura
A Cavalgada Texana é considerada um dos maiores eventos populares da região, reunindo famílias, cavaleiros e visitantes em um ambiente de celebração e valorização das tradições locais.