Um acidente de trânsito envolvendo uma van e um Ford EcoSport foi registrado na tarde desta segunda-feira (18), no trevo que liga a BR-153 à PR-431, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. A colisão aconteceu por volta das 15h50 e mobilizou equipes de resgate e combate a incêndio.

De acordo com as primeiras informações apuradas no local, após o impacto entre os veículos, o EcoSport apresentou um princípio de incêndio, causando preocupação entre motoristas que passavam pela rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros agiram rapidamente e conseguiram controlar as chamas antes que o fogo se espalhasse.

No veículo de passeio estavam dois ocupantes. Uma mulher sofreu ferimentos e recebeu atendimento ainda no local pelas equipes de socorro. Apesar da violência da batida e do susto provocado pelo incêndio, os envolvidos tiveram apenas ferimentos leves, segundo informações preliminares.

O acidente causou lentidão no trânsito da região durante o atendimento da ocorrência e remoção dos veículos. As circunstâncias da colisão deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

O trevo entre a BR-153 e a PR-431 é considerado um ponto de grande movimento e já foi palco de outros acidentes, levantando novamente discussões sobre melhorias na sinalização e segurança viária no local.