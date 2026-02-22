Na tarde deste domingo (22), por volta das 15h50, um jovem identificado como Nicolas F, morador de Jacarezinho (PR), morreu afogado enquanto nadava na conhecida prainha da represa de Chavantes, em Ribeirão Claro.

De acordo com as informações, Nicolas estava na água quando acabou se afogando. Populares que presenciaram o ocorrido conseguiram indicar o ponto onde o corpo estaria submerso e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho foram deslocadas até o local para prestar atendimento à ocorrência. Ao realizarem o resgate, infelizmente, o jovem já foi encontrado sem sinais vitais.

O episódio gerou grande comoção entre banhistas e moradores da região, que acompanharam o trabalho dos bombeiros. Após a retirada do corpo, os procedimentos legais foram adotados pelas autoridades competentes.