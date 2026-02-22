Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DVE8NnQkdaT/?igsh=MWJsaWl4ejJxdmM5eA==

Na tarde de sábado (21), por volta das 15h, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram uma abordagem na rodovia PR-323, em Maringá (PR), que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas. O veículo fiscalizado era um Jeep Renegade branco, com placas de Ribas do Rio Pardo (MS), conduzido por um homem de 27 anos. No carro estavam também sua esposa, de 26 anos, e os dois filhos do casal, de 7 e 2 anos.

Durante a fiscalização, os policiais perceberam nervosismo no condutor e inconsistências em suas respostas sobre a viagem. Por questões de segurança, especialmente pela presença das crianças, todos foram encaminhados à Delegacia da PRF em Maringá para uma inspeção detalhada.

Na unidade, os agentes localizaram um compartimento oculto no teto do veículo, adaptado para o transporte de drogas. Dentro dele, foram encontrados 53 kg de pasta-base de cocaína. O motorista confessou ter preparado o carro para o transporte da droga até Maringá, em troca de pagamento. Ele alegou que sua esposa não tinha conhecimento da atividade ilícita.

Um detalhe chamou a atenção dos policiais: o veículo pertence ao pai do condutor, que já havia sido preso pela PRF em janeiro deste ano, em Lins (SP), junto com a esposa e uma filha, transportando 51 kg da mesma substância, oriunda de Ponta Porã (MS).

O casal foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Maringá. As crianças ficaram sob responsabilidade do Conselho Tutelar.

Esse caso evidencia a continuidade de práticas criminosas dentro da mesma família e reforça a importância das ações de fiscalização da PRF no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais.