A Universidade Estadual do Norte do Paraná realizou, no dia 1º de dezembro, a prova do Vestibular UENP 2025. O processo seletivo reuniu 2.367 candidatos que concorreram às vagas ofertadas nos cursos de graduação da Instituição. A prova aconteceu nos três campi da UENP, em Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho.

Confira o gabarito provisório AQUI.

Os candidatos tiveram até cinco horas para responder 60 questões, que abrangeram as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira Moderna (inglês ou espanhol), História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Matemática, Física, Química e Biologia. Também elaboraram a redação com o tema “Os desafios na formação do leitor na era digital”.

Os candidatos que realizaram a prova podem solicitar recurso quanto à formulação das questões nos dias 3 e 4 de dezembro, pelo e-mail , seguindo as orientações do edital nº 034/2024.

A divulgação do gabarito definitivo está previsto para até o dia 11 de dezembro. O resultado do Vestibular 2025, que contará com a classificação dos candidatos e as condições para matrícula em primeira e demais chamadas, será divulgado até a partir do dia 20 de dezembro.