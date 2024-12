Nesta terça-feira (04), o Quartel do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho foi palco de uma cerimônia especial: a formatura de 20 bombeiros mirins da Escola Municipal Professor Silvestre Marques. O projeto, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte teve como objetivo desenvolver habilidades práticas e valores fundamentais para a formação de cidadãos conscientes e preparados para a vida.

Com aulas semanais realizadas de agosto a dezembro, os alunos tiveram contato com atividades teóricas e práticas, como noções de primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar, combate a incêndios e técnicas de sobrevivência. Sob a orientação do Cabo Tiago, instrutor voluntário, os alunos aprenderam de forma dinâmica e eficiente.

De acordo com o Major Eziquel Siqueira e o 2º Tenente Arthur Borges, o projeto reforça a importância de ensinar a lidar com situações de emergência desde cedo. Esta foi a segunda turma formada neste ano. No primeiro semestre, a iniciativa contemplou estudantes da Escola Municipal Ismênia de Lima Peixoto.

A solenidade contou com a presença do prefeito Marcelo Palhares, do vice-prefeito eleito Antonio Neto e representantes da Educação, que parabenizaram os formandos. “É uma alegria ver ensinamentos tão importantes sendo compartilhados com nossos jovens. Quem sabe, futuramente, alguns deles se tornarão bombeiros oficiais. Parabéns a todos os formandos e ao Corpo de Bombeiros por essa iniciativa incrível”, afirmou o prefeito.

Familiares acompanharam emocionados a diplomação, que encerrou com o tradicional banho de formatura, celebrando o esforço e a dedicação dos alunos.