Evento destaca representantes do comércio local em Jacarezinho

No sábado, 20 de setembro, foi realizada a 4ª edição do Desfile Rainha do Comércio 2025, promovido pelo Sindilojas Jacarezinho em parceria com a Associação Turística do Norte Pioneiro (ATUNORPI). O evento ocorreu na sede da AABB e reuniu representantes do comércio local em uma cerimônia voltada à valorização do setor.

A programação incluiu o tradicional Jantar da Rainha do Comércio, que serviu como encerramento da noite. As candidatas foram avaliadas por critérios previamente definidos pela organização, representando diferentes estabelecimentos comerciais da cidade.

A vencedora do concurso foi Maria Lavínia Correia da Silva, eleita Rainha do Comércio 2025. Também foram anunciadas as demais classificadas:

– 1ª Princesa: Lavínia Borges Consolin

– 2ª Princesa: Rafaela Nogueira Pereira

– Miss Simpatia: Júlia Vitória Ferreira

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho divulgou nota oficial parabenizando as participantes e reconhecendo o trabalho da organização do evento, destacando o papel da iniciativa na promoção do comércio e da cultura local.