A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma significativa apreensão de drogas na manhã do último sábado (20), durante operação de fiscalização no km 642 da BR-277, em Céu Azul, região oeste do Paraná. A ação resultou na apreensão de 122 quilos de maconha e 800 gramas de “capulho” — substância derivada da cannabis — além da prisão em flagrante de duas mulheres, de 37 e 32 anos, por tráfico de entorpecentes.

Fiscalização e flagrante

A abordagem ocorreu por volta das 6h30, quando os agentes da PRF pararam um veículo ocupado pelas suspeitas. Durante a inspeção, os policiais localizaram diversos tabletes de maconha escondidos em compartimentos ocultos do automóvel, além de uma bolsa contendo drogas no assoalho do carro.

Origem e destino da carga

Segundo informações prestadas pelas detidas, a carga ilícita teria sido embarcada em Foz do Iguaçu (PR) e tinha como destino final a capital Curitiba (PR). Pelo transporte, as mulheres afirmaram que receberiam o valor de R$ 10 mil.

Encaminhamento à autoridade policial

Após o flagrante, as suspeitas foram conduzidas, juntamente com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Civil em Cascavel, onde permanecem à disposição da Justiça. A PRF reforça que ações como essa fazem parte do esforço contínuo de combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais do país.